Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

«Родинцы» отказались от прямых выборов

Руководство Тамбова предлагает урезать меры социальной поддержки

ООО «КомЭк» осуществляет деятельность с грубым нарушением закона

Депутаты согласовали заметное повышение тарифов

В Тамбове произошло ДТП с участием такси и скорой помощи

Тамбовчан снова ожидает резкий рост тарифов

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19

Сформированы комитеты в Тамбовской областной Думе

Тысячи жителей области проживают в непригодных условиях

Роспотребнадзор: такой сложной ситуации по коронавирусу не было никогда

Прошла областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

» » За последнее время от коронавируса в области умерло более 80 человек

За последнее время от коронавируса в области умерло более 80 человек

Сегодня, 08:48
Комментариев: 0
Версия для печати
За последнее время от коронавируса в области умерло более 80 человек За последнее время в Тамбовской области от причин, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа умерло более 80 человек. В отдельные дни умирало более 10 человек в день и это без учета тех, кто был заражен новой инфекцией, но умер от иных болезней.

По данным Росстата всего с начала пандемии и по сентябрь 2021 г. в Тамбовской области число зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции превысило 2,5 тысячи человек.

Фото: Reuters
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19

Депутат заявил о многократном занижении штабом количества смертей с COVID-1 ...

В Тамбовской области от коронавируса умирает по несколько человек в день

Число жертв коронавируса составило 50 человек

Почти 500 человек выздоровели от коронавируса

В Тамбовской области более 1600 больных ВИЧ-инфекцией



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

За последнее время от коронавируса в области умерло более 80 человек

Сегодня, 08:48
0
За последнее время в Тамбовской области от причин, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа умерло более 80 человек. В отдельные дни умирало более 10 человек в день и это без учета тех, кто был заражен новой инфекцией, но умер от иных болезней.

Прошли мероприятия ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Сегодня, 08:36
0
В Тамбовской области прошли памятные мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП.

Жители области выступают против введения обязательных QR-кодов

Вчера, 19:17
0
В Тамбовской области нарастают протестные настроения против введения обязательных QR-кодов, дающих право на посещение общественных мест.

Мандатом Александра Никитина займется Генеральная прокуратура

Вчера, 08:52
0
Прокуратура Тамбовской области и Центральная избирательная комиссия РФ отказались проводить проверку по вопросу законности наделения депутатским мандатом бывшего руководителя области Александра Никитина.

В Тамбове в нарушение ЗК РФ отдали застройщику дорогу

Вчера, 08:37
0
На днях жители улицы 1-й Полковая города Тамбова встретились с представителями органов власти, местного самоуправления и застройщика по вопросу точечного строительства рядом с их домами.

Заместителем главы администрации Тамбова назначен выходец из Москвы

20 ноября 2021
0
С 22 ноября приступит к исполнению должностных обязанностей заместителя главы администрации города Евгений Зименко, который ранее занимал должность заместителя директора Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации «Фонд

В отношении Александра Боброва прекратили уголовное дело

20 ноября 2021
0
В связи с истечением срока давности было прекращено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва. Речь идет о незаконном приобретении автомобиля Lexus LS460 за 5,5 млн рублей (ч.1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»).

В Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для пожилых

20 ноября 2021
0
Решением санитарного органа в Тамбовской области введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет. Данные категории граждан должны быть полностью привиты до 1 февраля 2022 года.

Медучреждения Тамбовской области получат дополнительные средства

19 ноября 2021
0
Система здравоохранения региона получит 20,967 миллиона рублей на дополнительные меры на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Около администрации области запретили парковку

19 ноября 2021
0
В Тамбове принято решение ограничить движение транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Интернациональной до улицы Максима Горького в районе администрации Тамбовской области и вообще около здания запретить парковку.

«Родинцы» отказались от прямых выборов

19 ноября 2021
0
Тамбовское отделение партии «Родина» в лице своих депутатов отказалось от предвыборных обещаний по возвращению всенародных выборов главы областного центра и предложило назначать сити-менеджеров без конкурса, что позволит ранее осужденному Максиму Косенкову занять должность на постоянной основе.

После скандала власти решили сохранить меры соцподдержки

18 ноября 2021
0
Вчера руководство города Тамбова решило изменить свои планы насчет отмены ряда мер муниципальной поддержки. При этом в своем заявлении врип главы города Тамбова Максим Косенков отметил, что при формировании бюджета администрация города обязана ежегодно поднимать вопрос об отмене любых выплат,

В Тамбове хотят снести ДК «Юбилейный»

17 ноября 2021
0
В Тамбовскую городскую Думу внесен на согласование новый проект Генерального плана, который предусматривает на месте ДК «Юбилейный» построить многоквартирный дом. Реконструкция существующего здания для заявителя «экономически не выгодна».

Информационное сообщение

17 ноября 2021
0
Информационное сообщение. Настоящим уведомляем об удалении с настоящего сайта ООО «Информационное агентство «Тамбов-Информ» ранее размещенных статей:

В администрации Котовска прошли обыски

16 ноября 2021
0
В администрации Котовска прошли обыски

В гордуме оправдали отмену мер соцподдержки

16 ноября 2021
0
В городе Тамбове набирает обороты скандал, связанный с планами руководства областного центра отменить муниципальные меры социальной помощи. Напомним, что администрация города Тамбова предлагает сократить муниципальные меры соцподдержки, аргументируя это тем, что на федеральном и региональном

Тамбовские бренды оказались за бортом «Вкусов России»

16 ноября 2021
0
В министерстве сельского хозяйства РФ подвели итоги Национального конкурса «Вкусы России».

В Тамбове на ремонт переулка потратили 10 млн рублей

15 ноября 2021
0
В Тамбове завершается программа по ремонту городских дорог на 45 объектах.

Жители могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС»

15 ноября 2021
0
Жители Тамбовской области могут воспользоваться мобильным приложением «Реестр ЗАГС» с помощью него заявители могут сформировать квитанцию для оплаты государственной пошлины за услуги органов ЗАГС в банках и терминалах. А в ближайшем будущем планируется, что с помощью мобильного приложения

Имущественные налоги нужно заплатить до 1 декабря

15 ноября 2021
0
1 декабря - окончательный срок уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, а также неудержанного налога на доходы физических лиц за 2020 год.

Жители сел: «Никто не может оказать медицинскую помощь больным»

14 ноября 2021
0
В России решили ввести QR-коды в магазинах и на транспорте в целях борьбы с распространением коронавируса, вот только доступность качественной медицинской помощи в сельской местности это не решит. На сайт губернатора «Прямая линия» поступает все больше обращение от жителей Тамбовской области.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, жирков, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, школа, юрий жирков

Показать все теги