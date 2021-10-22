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В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19

Сегодня, 07:32
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В Тамбовской области умерло более 2,5 тыс. человек с диагнозом COVID-19Несмотря на вакцинацию ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Тамбовской области остается крайне напряженной и пока ухудшается. Если в марте 2021 г. умерло 170 человек, то в июле уже 350 жителей Тамбовской области.

По данным Росстата всего с начала пандемии и по сентябрь 2021 г. в Тамбовской области число зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции превысило 2,5 тысячи человек.

По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, вакцинированные часто болеют бессимптомно, но многие из них являются разносчиками вируса, поэтому крайне важно соблюдать ограничительные меры. При этом запретами, в том числе за счет так называемых выходных, пандемию победить нельзя.

«Мы знаем, что многие предприятия и организации будут работать, поскольку никто им не компенсирует выпадающие доходы, особенно в условиях кризисных явлений в российской экономике, - отмечает Артем Александров. - Сейчас жители Тамбовской области ждут от властей конкретные меры, в том числе федерального уровня, ведь средства для этого есть. Объём Фонда национального благосостояния увеличился до 13 трлн 574,6 млрд рублей».

Фото — Александр Кряжев / РИА Новости
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