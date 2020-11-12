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В Тамбовской области увеличилась смертность от коронавируса
Вчера, 09:59
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В Тамбовской области за последние дни умерло девять человек, таким образом, общее число жертв составляет 65 человек. В один из дней умерло пять человек.
По состоянию 12 ноября на территории области зарегистрировано 11 077 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки – 110 случаев. При этом эксперты отмечают, что реальные масштабы эпидемии отличаются от заявляемых властями.
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