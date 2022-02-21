Гражданин стал жертвой «двойников» судебных приставов Комментариев: 0



Согласно судебному решению он якобы является должником по кредитным обязательствам перед ПАО Сбербанк. Однако, как сообщил заявитель, он не имеет никакого отношения к указанной задолженности, родился и постоянно проживает в Московской области и в г. Тамбове никогда не был.



Как оказалось, он стал жертвой «двойников» по исполнительному производству. Вначале он обратился к местным приставам, но его жалоба была оставлена без удовлетворения.



В ходе проведенной проверки было установлено, что исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного документа, выданного судом о взыскании задолженности с полного тёзки заявителя и с той же датой рождения, но проживающего в г. Тамбове.



В настоящее время ошибка устранена. К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился житель Московской области, который указал, что судебными приставами-исполнителями Октябрьского районного отдела города Тамбова в отношении него необоснованно возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа, выданного районным судом.Согласно судебному решению он якобы является должником по кредитным обязательствам перед ПАО Сбербанк. Однако, как сообщил заявитель, он не имеет никакого отношения к указанной задолженности, родился и постоянно проживает в Московской области и в г. Тамбове никогда не был.Как оказалось, он стал жертвой «двойников» по исполнительному производству. Вначале он обратился к местным приставам, но его жалоба была оставлена без удовлетворения.В ходе проведенной проверки было установлено, что исполнительное производство было возбуждено на основании исполнительного документа, выданного судом о взыскании задолженности с полного тёзки заявителя и с той же датой рождения, но проживающего в г. Тамбове.В настоящее время ошибка устранена.



