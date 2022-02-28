|
Задержан замглавы администрации города Тамбова Юрий Зарапин
Сегодня, 09:29
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации города Тамбова Юрия Зарапина, подозреваемого в совершении преступления в рамках уголовного дела по ремонту городских дорог.
Высокопоставленный чиновник провёл ночь в изоляторе временного содержания, где и продолжает находиться сейчас, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В прошлом году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Руководитель одной из коммерческих организаций заключил муниципальный контракт с «Дирекцией городских дорог» на выполнение работ, связанных с ремонтом отдельных участков автодорог в Тамбове. В период мая по ноябрь 2020 года он представил заказчику не соответствующие действительности отчётные документы. На тот момент Юрий Зарапин руководил МКУ «Дирекцией городских дорог».
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.