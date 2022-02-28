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В Сосновском районе построят новый элеватор за 850 млн рублей
Сегодня, 09:40
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Вчера в Сосновском районе был дан старт строительству второй очереди элеватора, ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на октябрь-ноябрь 2022 года.
Элеватор агрофирмы «Жупиков» стоимостью в 850 млн руб. – крупное высокотехнологичное предприятие в сфере приемки, очистки, сушки зерновых и масличных культур, а также их переработки.
Новый элеватор увеличит объем хранимого зерна на 50 тыс. тонн.
Фото Павла Васильева
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