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Работа карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны продолжится
Сегодня, 08:18
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По информации Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк» работы карт Visa и MasterCard, которые заявили об ограничении своей работы в России, внутри страны продолжится без сбоев.
Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены.
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