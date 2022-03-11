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Депутаты призвали властей защитить трудовые права граждан

Вчера, 13:37
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Депутаты призвали властей защитить трудовые права граждан Ситуация на рынке труда в Тамбовской области непростая. По данным статистки за 2021 год, среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего в Тамбовской области сложилась ниже, чем в Воронежской области, на 17,3%, Белгородской – на 18,4%, Липецкой – на 16,0%, Курской – на 16,1%.

По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, горожане и предприятия реального сектора экономики ждут от руководства страны и Тамбовской области не просто разовых мер поддержки, а эффективной программы поэтапного выхода из сложившегося кризиса, который уже в полной мере грозит обернуться катастрофой.

В частности депутат считает, что необходимо разработать пакет мер по сдерживанию цен и сокращению безработицы. «Однако со стороны региональных и городских властей конкретных предложений, способных коренным образом улучшить ситуацию в области, так и не озвучено», - считает Александров.
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