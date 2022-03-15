Для облбольницы приобрели новое оборудование 0 Ведущая медицинская организация региона получила мобильные аппараты ЭКГ.

В Тамбовской области будут развернуты продовольственные ярмарки 0 Региональные власти на фоне роста покупательского спроса решили расширить увеличить количество торговых точек, в том числе ярмарок, на которых должна быть представлена продукция местных товаропроизводителей.

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает снижаться 0 В Тамбовской области продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. В этой связи больницы и поликлиники региона, задействованные для помощи больным коронавирусом, возвращаются к своей профильной деятельности.

Российские фермеры выбирают для посевной продукты отечественной селекции 0 Россельхозбанк проанализировал спрос на разные категории товаров со стороны отечественных фермеров в период посевной. Узнать какие товары попали в шорт-лист российских аграриев помог анализ запросов в специализированном маркетплейсе для сельхозпроизводителей Свое Фермерство от РСХБ.

Максим Егоров: «Нельзя допустить, чтобы люди остались без работы» 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам поддержки регионального бизнеса в условиях санкций.

В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы 0 В Тамбовскую область продолжают поступать беженцы из охваченной конфликтом территории Украины и народных республик Донбасса. Вчера в санаторий имени М. И. Калинина в Мичуринском районе приехали 103 беженца из Горловки и Мариуполя.

Прокуратура даст оценку аварии в системе теплоснабжения в Тамбове 0 Председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артем Александров обратился в прокуратуру с заявлением с просьбой провести проверку действий городских властей по факту перехода аварии в чрезвычайную ситуацию, связанной с аварий на сетях теплоснабжения в северной части Тамбова.

Суд оставил Юрия Зарапина в СИЗО 0 Тамбовским областным судом оставлено без изменения постановление Ленинского районного суда г. Тамбова от 02.03.2022 г. об избрании в отношении Зарапина Ю. меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 включительно.

В Тамбовской области отменили масочный режим 0 С 15 марта в Тамбовской области отменяется ряд ковидных ограничений, в том числе масочный режим.

В Тамбове проводят ямочный ремонт дорог 0 В Тамбове сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервиса» продолжают работу по ямочному ремонту городских улиц. Частично проведены работы по ул. Карла Маркса, Лермонтовской, Энгельса.

Тысячи тамбовчан остались без тепла и горячей воды 0 На прошедших выходных в северной части города Тамбова произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались тысячи тамбовчан. В результате аварии на магистральном трубопроводе произошло отключение в 23 многоквартирных дома и пять социальных объектов.

Россельхозбанк запустил программу кредитных каникул 0 Россельхозбанк начал прием заявок от розничных клиентов на участие в программе предоставления кредитных каникул. Заявители, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году, могут обратиться в банк за кредитными каникулами. В рамках кредитных

Тамбовчане: «Не могу напоить детей сладким чаем» 0 Жители Тамбовской области жалуются на сайт губернатору на отсутствие сахара в магазинах, в том числе в Мичуринске и в Тамбове.

Гражданин, сдававший экзамен по ПДД стал фигурантом уголовного дела 0 Житель города Тамбова стал фигурантом уголовного дела, возбужденному по статье 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации).

Фирма депутата распахала памятник природы 0 В Арбитражный суд Тамбовской области управление по охране окружающей среды и природопользованию региона подало иск к «Агропроминвест», принадлежащей депутату областной Думы Сергею Максимову о взыскании ущерба.

Депутаты призвали властей защитить трудовые права граждан 0 Ситуация на рынке труда в Тамбовской области непростая. По данным статистки за 2021 год, среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего в Тамбовской области сложилась ниже, чем в Воронежской области, на 17,3%, Белгородской – на 18,4%, Липецкой – на 16,0%, Курской – на 16,1%.

Суд отменил приговор экс-советнику главы Минэкономразвития по делу о взятке 0 На новое рассмотрение Тамбовский областной суд отправил уголовное дело в отношении бывшего советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, экс-советника главы администрации Рязани Александра Зайкина и бывшего замглавы администрации города Рязани Сергея Пашкевича.

ТГУ возглавила Ирина Налетова 0 Исполняющей обязанности ректора ТГУ им. Г.Р. Державина назначена Ирина Налетова, которая долгое время трудится в университете. Решение принято Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Александр Никитин попал под санкции Евросоюза 0 Сенаторы от Тамбовской области Михаил Белоусов и Александр Никитин попали в санкционный список Евросоюза, поддержав ратификацию договоров о взаимопомощи с ДНР и ЛНР. В связи с ограничительными мерами произойдет заморозка их активов, если таковые имеются, а также введен запрет на въезд в ЕС.