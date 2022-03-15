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Для облбольницы приобрели новое оборудование
Сегодня, 09:30
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Ведущая медицинская организация региона получила мобильные аппараты ЭКГ.
Электрокардиографическое обследование давно стало обязательным для определения и подтверждения диагноза, связанного с сердечно-сосудистой патологией. От того, насколько быстро проведено данное исследование сердца, нередко зависти жизнь пациента. В этой связи невозможно переоценить факт наличия в активе у медицинских работников переносных современных диагностических приборов.
«В настоящее время портативные аппараты ЭКГ позволяют оперативно проводить обследования в любых подразделениях больницы, включая Центр для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Учитывая важность ранней диагностики в установлении дальнейшей успешной тактики лечения, использование подобного оборудования является очевидной необходимостью для ежедневной эффективной медицинской практики», - отмечает исполняющая обязанности заведующей Центром для лечения пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Ольга Алексеева.
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