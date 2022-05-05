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В Тамбовской области растет младенческая смертность
Сегодня, 07:09
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За первые три месяца текущего года в Тамбовской области умерло 12 младенцев за тот же период прошлого года 9 человек, - сообщает Тамбовстат.
Кроме того, растет общая смертность населения. За 90 дней в Тамбовской области скончались 5 тысяч 200 человек, смертность превышает рождаемость в 3,1 раза в прошлом году в 2,8 раза.
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