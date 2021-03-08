|
В области смертность превышает рождаемость почти в четыре раза
Сегодня, 19:23
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области вначале 2021 года службы статистики зафиксировали резкое увеличение смертности. По сравнению с периодом прошлого года рождаемость снизилась на 15%, а смертность выросла на 41,5%.
За первый месяц нового года в области умерло 1941 человек, родилось 534 ребенка.
Что касается показателя естественной убыли населения, то она по сравнению с январём прошлого года выросла в Тамбовской области почти в два раза.
Фото: pixabay.com
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.