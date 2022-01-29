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» » Младенческая смертность в области выросла на 13%

Младенческая смертность в области выросла на 13%

Сегодня, 09:16
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По данным Тамбовстата в прошлом году в области в возрасте до года умерло 26 детей, что на 13% больше чем в 2020 году. Для сравнения в Липецкой области младенческая смертность составила 33 ребенка.

Младенческая смертность является важной характеристикой общего состояния здоровья и уровня жизни населения страны, региона, города, национального меньшинства и т. д. С середины XX века практически неизменно используется как один из важных факторов при классификации стран по уровню жизни населения.
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Младенческая смертность в области выросла на 13%

Сегодня, 09:16
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По данным Тамбовстата в прошлом году в области в возрасте до года умерло 26 детей, что на 13% больше чем в 2020 году. Для сравнения в Липецкой области младенческая смертность составила 33 ребенка.

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