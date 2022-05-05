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Стоимость борщевого набора снизилась на 5%
По информации региональных властей в Тамбовской области за последнее время капуста подешевела на 8%, борщевой набор - на 5%. Спрос на сахар упал в 20 раз.
С целью не допустить значительный рост цен на продукты в розничной торговле, по всему региону стремятся минимизировать торговую наценку на социально-значимые товары.
Фото: pixabay.com
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По информации региональных властей в Тамбовской области за последнее время капуста подешевела на 8%, борщевой набор - на 5%. Спрос на сахар упал в 20 раз.
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