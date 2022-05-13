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У многодетной матери приставы незаконно списали пособия
Сегодня, 07:58
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Прокуратура провела проверку по заявлению матери, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей о том, что с ноября 2021 года по март 2022 на счет, куда поступают пособия, были списаны денежные средства.
При этом ей не направлялись документы возбуждении исполнительного производства.
После вмешательства прокуратуры многодетной матери возвращены незаконно списанные со счетов денежные средства.
В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», одним из видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, является пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
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