Погода в Тамбове: дождливо и прохладно 0 На этой неделе жителей Тамбова ждет прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 16 градусов тепла, а ночная температура иногда будет меньше 5 градусов.

В Тамбове на ул. Стремянной приступили к ремонту коллектора 0 В Тамбове на ул. Стремянной приступают к ремонту 800-миллимeтрового коллектора, который повредился из-за гaзовой коррозии, что стало проблемой для местных жителей. На месте проведения землянных работ будет временно изменена схема дорожного движения.

Тамбовчане: «Мы не хотим оказаться под колесами автомобиля» 0 Жильцы дома № 25 по ул. Куйбышева продолжают добиваться от городских властей решения проблемы сквозного проезда через их дворовую территорию. Больше месяца назад городские власти снесли бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов.

В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская 0 На участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади по ул. Советская продолжаются ремонтные работы.

У многодетной матери приставы незаконно списали пособия 0 Прокуратура провела проверку по заявлению матери, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей о том, что с ноября 2021 года по март 2022 на счет, куда поступают пособия, были списаны денежные средства.

Доходы отдельных депутатов гордумы превышают 10 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Лидером по доходам стал депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Артур Новокрещенов, заработавший за год более 19 млн. рублей.

Тамбовчане жалуются на бездействие городских чиновников 0 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области занялся проблемой бездействия чиновников администрации города Тамбова в вопросе оборудования пешеходного перехода на улице Фрунзе города.

В Тамбовской области прогнозируются дожди 0 На выходных в Тамбовской области прогнозируются дожди. Завтра температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. В ночь термометры будут опускаться до отметки в плюс 6-8 градусов.

Власти приостановили вырубку Пригородного леса 0 Как ранее писало наше издание, варварское уничтожение Пригородного леса, которое произошло 12 мая по улице Лесной в поселке Тамбовской лесхоз не осталось бесследным. Сотрудники управления лесами пресекли незаконную рубку, направлены в правоохранительные органы, соответствующие заявления.

В наукограде мичуринцы массово отпраздновали День Победы 0 В наукограде отметили День Победы насыщенной праздничной программой. На центральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты и Бессмертный полк, на площади Славы состоялась церемония Памяти и Скорби, закончившаяся возложением цветов к Вечному огню.

В Тамбове открылась первая частная школа 0 В Тамбове открылась первая частная начальная школа полного дня «Умная школа» на ул. Пролетарская на 100 учащихся. В образовательном учреждении воспитанники учатся с 8 до 19 часов.

В 11 школах области идёт капитальный ремонт 0 В 11 общеобразовательных учреждениях Тамбовской области идет капитальный ремонт зданий. В частности ремонт школы идет в селе Пересыпкино-2 Гавриловского района. Здесь выполнено более половины запланированных работ.

Жители притамбовья: «Требуем остановить варварское уничтожение леса» 0 Сегодня в поселке Тамбовский лесхоз разгорелся конфликт, связанный с вырубкой деревьев в прибрежной зоне Цны по ул. Лесная. Местные жители живой цепью вышли защищать дубы и сосны. «Требуем остановить варварское уничтожение леса», - на сходе потребовали местные жители от чиновников, которые приехали

Владимиру Громову продлили домашний арест 0 Бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Владимиру Громову Ленинский районный суд продлил срок содержания под домашним арестом. Решение было принято вначале мая.

В Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату 0 В преддверии дня Победы в Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату - участнику боевых действий у мемориала воинов-интернационалистов и локальных конфликтов. Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал воинам-интернационалистам, расположенный на улице Гоголевской

Тамбовчане могут бесплатно привить собак и кошек от бешенства 0 С 11 мая Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит акцию по бесплатной вакцинации домашних животных. Вакцинацию проводят ветеринары в составе мобильных бригад в понедельник, среду и пятницу на удобных для горожан площадках с 17:00 до 18:00.

В Тамбове стартует Рыбаковский фестиваль 0 Сегодня в Тамбове стартует XV юбилейный театральный фестиваль имени Николая Рыбакова (12+). Фестиваль проходит на базе Тамбовского драмтеатра.

Скончалась женщина после падения дерева в Ахлебиновской роще 0 Органы прокуратуры взяли под личный контроль расследование ЧП произошедшего в Ахлебиновской роще 9 мая во время праздничного мероприятия, когда на посетителей упало дерево. Две женщины были госпитализированы, одна из них скончалась от полученных травм.

В Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева 0 Вчера в Тамбове во время праздничных мероприятий в Ахлебиновской роще на людей упала ветка дерева, две женщины находятся в реанимации. В соцсетях разгорелись жаркие обсуждения, в комментариях люди критикуют организаторов мероприятия за выбор площадки.

В результате неправильного ремонта дороги происходит подтопление жилого дома 0 Жильцы дома № 125 по ул. Советская несколько лет добиваются от городских властей решить проблему с дорогой по ул. Рабочая, после ремонта, которой образовался неправильный уклон проезжей части.