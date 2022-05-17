Небольшие дома исключат из программы капремонта 0 Депутаты Тамбовской областной Думы рассматривают вопрос о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Законодатели намерены принять поправки, согласно которым, если в доме менее пяти квартир, то он не подлежит включению в программу, а те

В Тамбове сгорел частный дом 0 Ночью на перекрестке улиц Стремянной и Мира в Тамбове загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей и пожарных уже горели два гаража и надворные постройки, а также открытым пламенем горела крыша дома.

В Мичуринске в результате обрушения здания погиб мужчина 0 В Мичуринске в районе Учхоз Роща мужчину, который разбирал заброшенное здание, завалило кирпичами. Во время очередного удара фрагмент кирпичной кладки упал на него.

Около Правительства области машина ушла под землю 0 Сегодня утром в районе Правительства Тамбовской области на улице Максима Горького в Тамбове произошёл порыв на распределительной сети, в результате чего, по информации портала «ПроТамбов», произошло размытие грунта, и припаркованная машина провалилась в асфальт. Автомобиль из «провала» оперативно

Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области 0 Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой платформе Россельхозбанка Свое Фермерство, превысило 13 тысяч. В базе сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России. Так, более 230 вакансий на сервисе представлено в Тамбовской

Максим Егоров намерен направить максимум усилий на развитие туризма в области 0 Вчера в нашем регионе начала свою работу делегация ключевых туристических операторов России, основная задача оценить туристические потенциал региона. Гостям со всей страны предстоит оценить маршрут выходного дня «Мичуринск — Тамбов», а также наш туристические потенциал и инфраструктуру.

Тамбовская область нарастила производство сахара 0 В два раза больше сахара по сравнению с периодом прошлого года выпустили заводы в Тамбовской области. Было произведено 62 тысячи тонн сахара, как из сахарной свеклы, так и патоки.

Жители с. Куксово просят защитить пляж от застройки 0 Очередная прибрежная зона в Тамбовском районе может быть застроена, речь идет о земельных участках с кадастровыми номерами 68:20:0000000:4288, 68:20:2901001:482 и 68:20:0000000:4287, как утверждают местные жители, земли переданы властями под строительство дома без учёта их мнения. Речь идет о

Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом 0 Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.

Погода в Тамбове: дождливо и прохладно 0 На этой неделе жителей Тамбова ждет прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 16 градусов тепла, а ночная температура иногда будет меньше 5 градусов.

В Тамбове на ул. Стремянной приступили к ремонту коллектора 0 В Тамбове на ул. Стремянной приступают к ремонту 800-миллимeтрового коллектора, который повредился из-за гaзовой коррозии, что стало проблемой для местных жителей. На месте проведения землянных работ будет временно изменена схема дорожного движения.

Тамбовчане: «Мы не хотим оказаться под колесами автомобиля» 0 Жильцы дома № 25 по ул. Куйбышева продолжают добиваться от городских властей решения проблемы сквозного проезда через их дворовую территорию. Больше месяца назад городские власти снесли бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов.

В Тамбове продолжается ремонт дороги по ул. Советская 0 На участке от улицы Максима Горького до Комсомольской площади по ул. Советская продолжаются ремонтные работы.

У многодетной матери приставы незаконно списали пособия 0 Прокуратура провела проверку по заявлению матери, которая воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей о том, что с ноября 2021 года по март 2022 на счет, куда поступают пособия, были списаны денежные средства.

Доходы отдельных депутатов гордумы превышают 10 млн рублей 0 Депутаты Тамбовской городской Думы отчитались о доходах и расходах за прошлый год. Лидером по доходам стал депутат от партии «Справедливая Россия – за правду» Артур Новокрещенов, заработавший за год более 19 млн. рублей.

Тамбовчане жалуются на бездействие городских чиновников 0 Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области занялся проблемой бездействия чиновников администрации города Тамбова в вопросе оборудования пешеходного перехода на улице Фрунзе города.

В Тамбовской области прогнозируются дожди 0 На выходных в Тамбовской области прогнозируются дожди. Завтра температура воздуха не будет превышать 14 градусов тепла. В ночь термометры будут опускаться до отметки в плюс 6-8 градусов.

Власти приостановили вырубку Пригородного леса 0 Как ранее писало наше издание, варварское уничтожение Пригородного леса, которое произошло 12 мая по улице Лесной в поселке Тамбовской лесхоз не осталось бесследным. Сотрудники управления лесами пресекли незаконную рубку, направлены в правоохранительные органы, соответствующие заявления.

В наукограде мичуринцы массово отпраздновали День Победы 0 В наукограде отметили День Победы насыщенной праздничной программой. На центральной площади торжественным маршем прошли парадные расчёты и Бессмертный полк, на площади Славы состоялась церемония Памяти и Скорби, закончившаяся возложением цветов к Вечному огню.

В Тамбове открылась первая частная школа 0 В Тамбове открылась первая частная начальная школа полного дня «Умная школа» на ул. Пролетарская на 100 учащихся. В образовательном учреждении воспитанники учатся с 8 до 19 часов.