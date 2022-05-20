На следующей неделе жителей области теплая жаркая погода 0 На следующей неделе в Тамбовской области температура воздуха в четверг достигнет 22 градусов тепла. Временами возможны осадки в виде дождя.

Глухонемого украинца оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил РФ 0 Тамбовский районный суд оштрафовал глухонемого гражданина Украины за дискредитацию вооруженных сил РФ. Согласно вердикту суда беженец проживает в парк-отеле «Амакс» в Пригородном лесу. Штраф ему предстоит заплатить за картинку, которую он выложил в чате группы «Амакс Мариуполь» в Viber с текстом:

Пропавшую в Тамбове школьницу нашли живой 0 Сотрудники правоохранительных органов нашли пропавшего подростка. Как сообщили в следственном комитете, девочка жива, она находилась у подруги.

Директора УК «Новый век» подозревают в совершении преступления 0 После проверки сотрудниками УМВД России по г. Тамбову деятельности управляющей компании «Новый век», которая обслуживает дом № 82 по ул. Мичуринская материалы проверки были переданы в следственный комитет.

В Тамбовской области примут меры для недопущения распространения холеры 0 В Правительстве Тамбовской области обсудили план мероприятий по предупреждению распространения опасных инфекций, в том числе холеры и чумы в регионе. В настоящее время в регионе опасные инфекции не зафиксированы, но опасность возникновения очага всегда существует.

Прокуратура потребовала уволить заместителя главы администрации Мичуринска 0 Прокуратура потребовала от руководителя города Мичуринска уволить своего заместителя Марину Самылину, замешанную в нарушении антикоррупционного законодательства. Ранее суд признал виновной Самылину в совершении ряда преступлений, связанных с ремонтом местного парка.

Возбуждено уголовное дело после исчезновения подростка 0 Следственные органы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудили уголовное дело после исчезновения 14-летней Виктории, которая накануне днём ушла из дома по ул. Советской в Тамбове и обратно не вернулась.

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Геннадия Берстенева 0 Сегодня Тамбовский областной суд удовлетворил апелляцию на решение Ленинского районного суда города Тамбова прекратить уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Элитстрой» Геннадия Берстенева.

В Тамбовской области ожидаются заморозки 0 Завтра в Тамбовской области ранним утром ожидаются заморозки до -2 градусов. При такой погоде возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня на территории районов Тамбовской области.

Небольшие дома исключат из программы капремонта 0 Депутаты Тамбовской областной Думы рассматривают вопрос о внесении изменений в региональный закон о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах. Законодатели намерены принять поправки, согласно которым, если в доме менее пяти квартир, то он не подлежит включению в программу, а те

В Тамбове сгорел частный дом 0 Ночью на перекрестке улиц Стремянной и Мира в Тамбове загорелся частный дом. На момент прибытия спасателей и пожарных уже горели два гаража и надворные постройки, а также открытым пламенем горела крыша дома.

В Мичуринске в результате обрушения здания погиб мужчина 0 В Мичуринске в районе Учхоз Роща мужчину, который разбирал заброшенное здание, завалило кирпичами. Во время очередного удара фрагмент кирпичной кладки упал на него.

Около Правительства области машина ушла под землю 0 Сегодня утром в районе Правительства Тамбовской области на улице Максима Горького в Тамбове произошёл порыв на распределительной сети, в результате чего, по информации портала «ПроТамбов», произошло размытие грунта, и припаркованная машина провалилась в асфальт. Автомобиль из «провала» оперативно

Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области 0 Общее количество вакансий в сфере АПК, размещенных в сервисе «Работа» на цифровой платформе Россельхозбанка Свое Фермерство, превысило 13 тысяч. В базе сервиса в качестве работодателей представлено более 2000 компаний по всей России. Так, более 230 вакансий на сервисе представлено в Тамбовской

Максим Егоров намерен направить максимум усилий на развитие туризма в области 0 Вчера в нашем регионе начала свою работу делегация ключевых туристических операторов России, основная задача оценить туристические потенциал региона. Гостям со всей страны предстоит оценить маршрут выходного дня «Мичуринск — Тамбов», а также наш туристические потенциал и инфраструктуру.

Тамбовская область нарастила производство сахара 0 В два раза больше сахара по сравнению с периодом прошлого года выпустили заводы в Тамбовской области. Было произведено 62 тысячи тонн сахара, как из сахарной свеклы, так и патоки.

Жители с. Куксово просят защитить пляж от застройки 0 Очередная прибрежная зона в Тамбовском районе может быть застроена, речь идет о земельных участках с кадастровыми номерами 68:20:0000000:4288, 68:20:2901001:482 и 68:20:0000000:4287, как утверждают местные жители, земли переданы властями под строительство дома без учёта их мнения. Речь идет о

Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом 0 Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.

Погода в Тамбове: дождливо и прохладно 0 На этой неделе жителей Тамбова ждет прохладная и дождливая погода. Днем столбик термометра не будет подниматься выше 16 градусов тепла, а ночная температура иногда будет меньше 5 градусов.

В Тамбове на ул. Стремянной приступили к ремонту коллектора 0 В Тамбове на ул. Стремянной приступают к ремонту 800-миллимeтрового коллектора, который повредился из-за гaзовой коррозии, что стало проблемой для местных жителей. На месте проведения землянных работ будет временно изменена схема дорожного движения.