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Сегодня жители юга Тамбова останутся без воды
Сегодня в Тамбове южная и центральная часть города останется без воды в связи с проводимыми «РКС-Тамбов» работами по ремонту линии переключения на водозаборном узле №3. Воду должны дать завтра с утра.
Специалисты планируют заменить задвижки диаметром 400 и 500 миллиметров, а также изношенный участок 600-миллиметрового водовода.
Для жителей города будет организован подвоз воды.
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