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» » Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг»

Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг»

Вчера, 10:15
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Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг»По решению суда на 30 дней приостановлена деятельность кафе «Семейный очаг» в городе Рассказово, где после выпускного вечера произошло массовое отравление посетителей.

В ходе проверки Роспотнебнадзора установлены многочисленные нарушения Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также нарушения СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

По состоянию на 4 июля за медицинской помощью обратилось почти 40 человек.
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