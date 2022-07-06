На телефон доверия в 2022 году позвонили почти 4 тысячи человек 0 С начала года на детский телефон доверия поступило 3835 звонков. В основном это были обращения от детей и подростков. Телефон доверия - дистанционная служба экстренной психологической помощи, предназначенная для оказания моральной, эмоциональной или духовной поддержки широким слоям населения.

В водоканале снова сменился руководитель 0 Продолжаются кадровые перестановки в тамбовском водоканале – ООО «РКС-Тамбов». Главным управляющим директором общества назначена Ксения Абалина. Ранее этот пост занимал Павел Едигарев, который проработал немного больше года. В свою очередь его предшественник Геннадий Иващенко проработал и того

Последствия аварии на подстанции в Тамбове оперативно устранены 0 Вчера ночью на подстанции №4 в Тамбове произошла авария, в результате которой северная часть областного центра осталась без электроснабжения, остановилась работа насосов на ВЗУ №2, 4, 7 на станциях 36, 37 подъёма.

Россельхозбанк подвел итоги розничного кредитования за первое полугодие 2022 года: более 4 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия 0 РСХБ проанализировал кредитный портфель своих розничных клиентов по итогам первого полугодия 2022 года. Согласно полученным данным, с начала 2022 года более 4 тыс. российских семей улучшили свои жилищные условия.

Бывшая заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы осуждена за взяточничество 0 Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей заведующей лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы ТОГБУ

На пяти пляжах в Тамбовской области запретили купаться 0 В разгар купального сезона Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области по итогам замеров качества воды не рекомендует купаться в следующих водных объектах

В парке культуры массово вырубают деревья 0 Во многих частях города Тамбова этим летом идет активная вырубка деревьев, особенно в парке культуры и отдыха. Прежде всего, это связано с борьбой с насекомым-вредителем ясеневой златкой. Предотвратить дальнейшие заражения деревьев можно лишь удаляя уже поражённые.

Километр нового водовода обойдется в 16 млн рублей 0 В рамках программы «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда» планируется проложить новый водовод в микрорайоне Ласки и на территории Тамбов–6 за 16 млн рублей.

Для завершения работ в филармонии требуется 1,5 миллиардов рублей 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области объявило конкурс на определение подрядчика для выполнения очередного этапа работ по реконструкции здания концертного зала филармонии в Тамбове. В этот раз на работы планируют выделить 42 млн рублей, а всего на завершении работ

Суд приостановил деятельность кафе «Семейный очаг» 0 По решению суда на 30 дней приостановлена деятельность кафе «Семейный очаг» в городе Рассказово, где после выпускного вечера произошло массовое отравление посетителей.

Пять кандидатов выдвинуты на пост Главы Тамбовской области 0 В Тамбовской области завершился прием документов на выдвижение кандидатур на пост главы Тамбовской области, выборы состоятся в сентябре текущего года.

Тамбовчанам предложили отказаться от пластиковых пакетов 0 В Международный день отказа от пластиковых пакетов в Тамбове и в Мичуринске была проведена экологическая акция среди всех желающих отказаться от пластиковых пакетов в пользу альтернативных вариантов: бумажных пакетов, текстильных эко-сумок.

В Мичуринске отметили памятную дату – День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.

Родители учеников лицея № 29 обеспокоены затянувшимся ремонтом 0 В адрес редакции ИА «Тамбов-информ» стали поступать обращения от родителей учеников лицея № 29 города Тамбова, которые обеспокоены затянувшимися ремонтными работами образовательного учреждения.

В Тамбовской области повысились тарифы на коммунальные услуги 0 Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля 2022 года. Рост тарифов на электроэнергию, тепловую энергию в среднем по области составил 4,5%, цены на газ выросли не более 3,5%, несмотря на резкое подорожание материалов на капремонты, значительное увеличение оптовых цен,

В Ржаксинском районе прошёл День Тамбовского поля 0 Вчера в Ржаксинском районе на базе хозяйства АО «Каменское» прошёл День Тамбовского поля. В мероприятии приняли участие сотни человек представители сельхозпредприятий, органов власти, кредитных учреждений и другие специалисты.

В Тамбове в срок не завершили капремонт лицея № 29 0 До 1 июля текущего года должны были завершить работы по капитальному ремонту лицея № 29 по ул. Степана Разина в Тамбове. Весной на заседании городской Думы замглавы горадминистрации Антонина Колодина заявила, что отклонений от графика ремонтных работ нет.

В Тамбове жильцы дома добиваются капремонта с учетом их пожеланий 0 На днях состоялось собрание жильцов дома № 131 по ул. Чичканова вопросу проведения капитального ремонта фасада. Это один из самых больших в городе домов насчитывающий 18 подъездов.

Депутат: власти хотят повесить на горожан новые расходы 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы глава администрации города Максим Косенков рассказал об актуальной судебной практике, суть которой сводится к тому, что не город должен заниматься рядом направлений в городском хозяйстве, а управляющие компании.

Цна загрязнена железом, нитрит-ионами, фосфат-ионами 0 Специалисты Росприроднадзора провели обследование акватории реки Цны в Тамбовской области на предмет ее загрязнения вредными веществами.