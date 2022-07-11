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В Тамбове на 55% увеличилось число самозанятых
Сегодня, 09:25
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С начала года в городе Тамбове на 55% увеличилось число самозанятых. Как правило, специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» пользуются автомеханики, водители, кондитеры, юристы, бухгалтера, парикмахеры, репетиторы и многие другие специалисты.
В настоящее время в Тамбове зарегистрировано более 7 тысяч самозанятых. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через приложение «Мой налог».
Самозанятые платят маленький налог: 4% за доходы от физлиц, 6% за доходы от юрлиц.
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