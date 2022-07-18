В Мичуринске прошел концерт в поддержку спецоперации Комментариев: 0



Лучшие исполнители Мичуринска посвятили хиты российским военнослужащим, жителям Донецкой и Луганской народных республик.

К собравшимся обратились глава города Мичуринска Максим Харников, председатель Мичуринского городского Совета депутатов Константин Горлов, врип главы Мичуринского района Гогита Хубулов.



На площади Славы города Мичуринска участники акции, члены ММО ТО ООО "РСВА": Бабичев Ю. Н., Воробьёв С. А., Карпинский А. В., Трубочкин В. И. и прочие неравнодушные ветераны боевых действий, отметили значимость сплочения в борьбе с нацизмом, важность поддержки руководства страны и российских военнослужащих. В этот день ветеранов боевых действий за пределами РФ и всех присутствующих переполняло чувство гордости за своих земляков, собравшихся там, чтобы поддержать наших ребят. Они отстаивают интересы нашей страны, интересы тех людей, которые живут сейчас в России и которые ещё не родились.



О поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, высказались ветеран боевых действий в Афганистане, член ММО ТО ООО "РСВА", Томирос Биналиевич Хайрадзе, представитель воинской части Рифат Измайлов, исполняющий обязанности председателя Молодежного парламента города Андрей Митрофанов и участник гуманитарной миссии в Херсоне Ростислав Попов.



По словам мичуринцев, единение и сплочение нации делает ее народ непобедимым. В этот непростой для России период очень важно обозначить свою позицию, поддержать Президента и военнослужащих, которые действуют в интересах жителей страны, борются с нацизмом, укрепляя безопасность в мире.



На митинг-концерт зрители пришли с российскими триколорами. Свое творчество участникам подарили: Алексей Зверев, Роман Зверев, иерей Дмитрий Быков и Лидия Кривец. Проникновенное стихотворение прозвучало от курсанта войсковой части № 67952 Мичуринска. Вдохновляющие строки в поддержку участников спецоперации в Украине написал один из офицеров части.

Сегодня Тамбовщина, а вместе с ней и Мичуринск вносят свой вклад в поддержку жителей Донбасса. В рамках рабочего визита в ЛНР врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал в Луганске соглашение с и.о. главы Новоайдарского района ЛНР Владимиром Подольским в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника. Оно подразумевает сотрудничество в различных сферах для восстановления мирной жизни.



Ежедневно жителям Новоайдарского района помогают продуктами. В планах — поставка вещей первой необходимости, лекарств, запчастей для сельхозтехники, а также помощь с ремонтом местных школ. Новоайдарских детей пригласили в летние лагеря Тамбовской области. Кроме того, регион будет помогать возрождению инфраструктуры: тамбовские специалисты второй месяц работают в подшефном районе и оценивают его потребности в реконструкции. По словам Егорова, помощь будет оказана не в ущерб Тамбовской области, а за счет растущей экономики региона.



В чём сила? Сила — в правде, сила в решениях президента и сила в нашем единении. Мы правы! Мы победим! На Площади Славы наукограда собрались сотни неравнодушных горожан, чтобы поддержать спецоперацию России по защите Донбасса. Инициатива проведения мероприятия принадлежит городским активистам, муниципалитет поддержал идею.Лучшие исполнители Мичуринска посвятили хиты российским военнослужащим, жителям Донецкой и Луганской народных республик.К собравшимся обратились глава города Мичуринска Максим Харников, председатель Мичуринского городского Совета депутатов Константин Горлов, врип главы Мичуринского района Гогита Хубулов. На площади Славы города Мичуринска участники акции, члены ММО ТО ООО "РСВА": Бабичев Ю. Н., Воробьёв С. А., Карпинский А. В., Трубочкин В. И. и прочие неравнодушные ветераны боевых действий, отметили значимость сплочения в борьбе с нацизмом, важность поддержки руководства страны и российских военнослужащих. В этот день ветеранов боевых действий за пределами РФ и всех присутствующих переполняло чувство гордости за своих земляков, собравшихся там, чтобы поддержать наших ребят. Они отстаивают интересы нашей страны, интересы тех людей, которые живут сейчас в России и которые ещё не родились.О поддержке военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, высказались ветеран боевых действий в Афганистане, член ММО ТО ООО "РСВА", Томирос Биналиевич Хайрадзе, представитель воинской части Рифат Измайлов, исполняющий обязанности председателя Молодежного парламента города Андрей Митрофанов и участник гуманитарной миссии в Херсоне Ростислав Попов.По словам мичуринцев, единение и сплочение нации делает ее народ непобедимым. В этот непростой для России период очень важно обозначить свою позицию, поддержать Президента и военнослужащих, которые действуют в интересах жителей страны, борются с нацизмом, укрепляя безопасность в мире.На митинг-концерт зрители пришли с российскими триколорами. Свое творчество участникам подарили: Алексей Зверев, Роман Зверев, иерей Дмитрий Быков и Лидия Кривец. Проникновенное стихотворение прозвучало от курсанта войсковой части № 67952 Мичуринска. Вдохновляющие строки в поддержку участников спецоперации в Украине написал один из офицеров части.Сегодня Тамбовщина, а вместе с ней и Мичуринск вносят свой вклад в поддержку жителей Донбасса. В рамках рабочего визита в ЛНР врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал в Луганске соглашение с и.о. главы Новоайдарского района ЛНР Владимиром Подольским в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника. Оно подразумевает сотрудничество в различных сферах для восстановления мирной жизни.Ежедневно жителям Новоайдарского района помогают продуктами. В планах — поставка вещей первой необходимости, лекарств, запчастей для сельхозтехники, а также помощь с ремонтом местных школ. Новоайдарских детей пригласили в летние лагеря Тамбовской области. Кроме того, регион будет помогать возрождению инфраструктуры: тамбовские специалисты второй месяц работают в подшефном районе и оценивают его потребности в реконструкции. По словам Егорова, помощь будет оказана не в ущерб Тамбовской области, а за счет растущей экономики региона.В чём сила? Сила — в правде, сила в решениях президента и сила в нашем единении. Мы правы! Мы победим!



