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В Тамбовской области могут приступить к разработке титано-циркониевых руд
Сегодня, 09:14
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Корпорация «ВСМПО-Ависма» интересуется возможной разработкой титано-циркониевых руд в Рассказовском районе Тамбовской области. В настоящее время Федерального агентства по недропользованию РФ готовит восточную часть тамбовского месторождения для включения в перечень лицензирования на условиях аукциона.
Первоначальная стоимость права за пользования участком недр составляет около 1,7 млрд руб. Сообщается, что месторождение циркон-рутил-ильменитовых песков «Центральное», открытое в 1959-м году, считается одним из крупнейших в мире. Но к разработке не приступали в связи с тем, что рядом располагаются населенные пункты, а также руда достаточно бедная, ранее было выгоднее завозить титан из других стран.
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