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Тамбов назван самым чистым городом России
Сегодня, 09:14
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27 июля, «Российская газета» на своем сайте в рубрике «Экология» опубликовала мнение директора Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольги Лакустовой об экологической обстановке в городах.
Эксперт упомянула город Тамбов первым в списке чистых городов, наряду с Сочи, Майкопом, Таганрогом, Владикавказом, Севастополем, Грозным, Костромой, Саранском и Йошкар-Олой.
По ее мнению, на экологическую обстановку влияет ряд факторов, среди которых и наличие вредных производств, загрязнение водоемов отходами предприятий и хозяйственной деятельности человека, увеличение количества выбросов углекислого газа в атмосферу.
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