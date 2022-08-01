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В 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла

Сегодня, 10:51
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В 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного маслаС начала года в Тамбовской области в 1,5 раза увеличен выпуск молока и сливочного масла, на 15% выросло производство мяса и субпродуктов, а мясных полуфабрикатов — на 12%. Значительный рост отмечается и по производству кисломолочных продуктов в 2,5 раза.

Производство сахара выросло в 2,3 раза — в первом полугодии текущего года выработано почти 70 тысяч тонн сладкого продукта.

Фото - Donaldson
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