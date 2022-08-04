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В Тамбовской области проходят соревнования по спортивному ориентированию

Сегодня, 10:27
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В Тамбовской области проходят соревнования по спортивному ориентированию Вчера в нашем регионе стартовало Первенство России по спортивному ориентированию и открытые областные соревнования «В гостях у тамбовского волка». Мероприятие проходит с 5 по 7 августа на территории близ базы отдыха ТГТУ «Сосновый угол», а также в окрестностях села Лысые горы.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 55 регионов нашей страны. В программе состязаний «кросс-классика», «кросс-лонг общий старт» и «эстафета 3 человека».
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