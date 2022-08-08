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Тамбовские аграрии собрали 2 миллиона тонн зерна
По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33 центнера с гектара). Повышение урожайности достигнуто за счет использования в растениеводстве современных технологий.
Уборочные работы ведутся высокими темпами. На финише — уборка гороха, больше половины убрано озимой пшеницы и ячменя.
Самый большой вклад в тамбовский каравай внесли хлеборобы Петровского района – 163 тысячи тонн зерна. В Тамбовском, Токаревском и Ржаксинском районах собрано по свыше 100 тысяч тонн зерна.
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По оперативным данным управления сельского хозяйства области, с полей собрано 45% урожая зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна превышает 2 миллиона тонн. Урожайность зерновых культур зафиксирована на уровне почти 42 центнера с гектара, что значительно выше прошлогодних показателей (33
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