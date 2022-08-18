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За полгода 528 тамбовчан получили ключи от квартир, воспользовавшись счетами эскроу
За полгода 528 тамбовчан получили ключи от новых квартир, воспользовавшись механизмом долевого строительства. Застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу за этот период перечислено более 1,2 млрд рублей.
Всего с июля 2019 года, когда начал действовать механизм, при котором застройщики должны возводить новые дома за счет собственных средств или банковских кредитов, а деньги граждан привлекать только через счета эскроу, в Тамбовской области было раскрыто более 2 тысяч таких счетов. Это значит, что более 2 тысяч дольщиков получили документы на свои новые квартиры, а застройщики — вложенные средства.
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За полгода 528 тамбовчан получили ключи от новых квартир, воспользовавшись механизмом долевого строительства. Застройщикам с «раскрытых» счетов эскроу за этот период перечислено более 1,2 млрд рублей.
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