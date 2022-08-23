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Тамбовская область направила в Новоайдарский район ЛНР оборудование для восстановления ЖКХ
Сегодня, 09:20
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24 августа из Тамбовской области в Новоайдарский район Луганской народной республики отправился гуманитарный груз с оборудованием и материалами, необходимыми для восстановления жилищно-коммунального хозяйства. И уже формируется новая партия по заявке.
Для восстановления ЖКХ подшефной территории на Донбасс направлены: установка для сварки труб, шины для спецтехники, стройматериалы, масла, генератор, трубы.
Также представители бизнеса, АПК, неравнодушные жители области сформировали для отправки гуманитарную помощь: крупы, муку, масло, товары первой необходимости. А также всё, что нужно для школы, – ранцы, пеналы, тетради и канцелярские принадлежности.
Напомним, в июле Тамбовская область заключила соглашение с Новоайдарским районом ЛНР о помощи в восстановлении инфраструктуры и по другим направлениям.
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