В Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» 0 В десятый раз в Сосновском районе прошли «Атмановские кулачки» это крупнейший праздник русского этноспорта.

Тамбовский «Спартак» в очередной раз проиграл 0 Тамбовский «Спартак» продолжил серию неудачных игр на этот раз проиграл в Брянске местному «Динамо» со счётом 1:3.

Тамбовчане возмущены, что в городе перекладывают асфальт уложенный в прошлом году 0 Городские власти в Тамбове решили поменять асфальт, уложенный во дворе домов по ул. 3-я Линия/Широкая в конце прошлого года на более новый. Последние дни подрядчик, который выиграл контракт на благоустройство двора в размере 20 млн рублей срезает совершенно новый асфальт. В ноябре прошлого года его

В Олимпийском парке прошёл концерт в честь 85-летия Тамбовской области 0 С размахом в Олимпийском парке Тамбова вчера прошел концерт в честь 85-летия Тамбовской области. По оценкам организаторов мероприятие собрало около 25 тысяч слушателей. Главными звездами вечера стали Artik & Asti, а также группа «Рекорд Оркестр».

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Рассказово 0 Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту массового отравления на выпускном вечере в заведении общественного питания в городе Рассказово.

Тамбовские аграрии приступили к севу озимых культур 0 Аграрии Тамбовской области приступили к севу озимых культур на полях под урожай 2023 года. Всего озимыми планируется засеять около 430 тысяч гектаров пашни, что превышает прошлогодние объемы сева (2021 – 405 тысяч гектаров).

ДТП с участием главы сельсовета повлекло смерть человека 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельсоветов Тамбовского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного

Осуждена сотрудница Росприроднадзора за подделку акта проверки полигона «КомЭк» 0 Ленинский районный суд города Тамбова вынесен обвинительный приговор бывшей начальницы отдела государственного экологического надзора по Тамбовской области Росприроднадзора за подделку акта проверки мусорного полигона «КомЭк».Ее признали виновной в служебном подлоге.

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего сотрудника полиции 0 В мае текущего года бывший сотрудник полиции был оправдан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Смертельное ДТП привело к огромной пробке в Тамбове 0 Вчера в Тамбове на Рассказовском шоссе произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель эвакуатора, который перевозил дорожный каток, столкнулся с Renault Sandero. От удара пассажир легковушки погиб на месте.

Тамбовчане задаются вопросами о заслугах потенциального сенатора Алексея Пучнина 0 В преддверии предстоящих выборов Главы Тамбовской области продолжаются обсуждения предложения врио главы администрации области Максим Егоров выдвинуть на должность сенатора от региона кандидатуру Алексея Пучнина.

Тамбовская область направила в Новоайдарский район ЛНР оборудование для восстановления ЖКХ 0 24 августа из Тамбовской области в Новоайдарский район Луганской народной республики отправился гуманитарный груз с оборудованием и материалами, необходимыми для восстановления жилищно-коммунального хозяйства. И уже формируется новая партия по заявке.

Тамбовская область присоединилась к акции «Спасибо, учитель!» 0 В эти дни в 79 регионах России проходит акция «Спасибо, учитель». Она приурочена к началу учебного года — продлится до 31 августа. Тамбовчане могут присоединиться к акции и выразить признательность учителям за их труд. Добрые слова в адрес учителей можно написать в соцсетях, отметив запись хештэгом

РСХБ предлагает жителям села кредит на благоустройство по ставке от 3,25% 0 Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.

Тамбовские аграрии отмечены государственными наградами 0 Президент России Владимир Путин подписал указ № 525 о награждении государственными наградами — отмечены заслуги в области сельского хозяйства и многолетняя добросовестная работа сразу нескольких аграриев региона. В их адрес поздравительные телеграммы направил врио главы администрации Тамбовской

В Рассказово подрядчик сорвал контракт по реновации парка 0 15,4 миллиона рублей было выделено на реновацию парка в городе Рассказово, вот только работы не были выполнены в срок. Работы на объекте велись крайне медленно, с нарушением графика, например, за несколько месяцев Общество выполнило только 5,2% запланированных работ.

Туроператора из Мичуринска подозревают в продаже несуществующих путёвок 0 Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в отношении туроператора из Мичуринска, которого подозревают в хищении денежных средств клиента.

В Мичуринском районе прошел митинг, посвященный памяти А.В. Грошева 0 Правление ММО ТО ООО "РСВА" преследует мысль, что память о погибших земляках нужна живым, ибо воедино связывает поколения, прошлое, настоящее и будущее, выступает как средство нравственного очищения и оздоровления общества. Она помогает всем нам по-иному взглянуть на себя, на свою жизнь, оценить

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по государственным контрактам 0 Прокуратурой Мучкапского района проведена проверка исполнения законодательства об организации питания в учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан.

7,8 миллиарда рублей направят на строительство больницы в Кирсанове 0 С использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в Тамбовской области будут построены важные социальные объекты. Основой для сотрудничества Института развития и региона станет соглашение, которое на Всероссийском форуме «Среда для жизни» в Тамбове подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий