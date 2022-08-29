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Школы Тамбовской области готовы к началу нового учебного года
Вчера, 16:32
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Образовательные организации региона успешно прошли проверку готовности к новому учебному году. Особое внимание специалисты уделили вопросам комплексной безопасности: это пожарная и антитеррористическая безопасность, безопасность здоровья и жизнедеятельности, безопасность на дорогах.
Летом повсеместно проведены текущие и косметические ремонтные работы. Обновлена материально-техническая база учебных заведений.
Отметим, что 1 сентября свои двери для получения знаний распахнут 177 детских садов, 104 базовых школ и 286 филиалов, 25 колледжей и техникумов, 64 организаций дополнительного образования.
Впервые за парты сядут около 10,5 тысячи первоклассников. Всего к обучению приступят более 98 тысяч школьников.
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