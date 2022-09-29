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В Тамбовской области собрали первый миллион тонн сахарной свеклы
Сельхозпроизводители Тамбовской области уже собрали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. Вовсю работают сахарные заводы области. В настоящее время наши заводы за сутки вырабатывают 3,4 тысячи тонн сахара.
Средняя урожайность культуры – 389 центнеров с гектара, что превышает прошлогоднее среднее значение на этот период (344 центнеров с гектара). По прогнозам валовой сбор сахарной свеклы превысит 4 млн тонн.
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Сельхозпроизводители Тамбовской области уже собрали более 1 миллиона тонн сахарной свеклы. Вовсю работают сахарные заводы области. В настоящее время наши заводы за сутки вырабатывают 3,4 тысячи тонн сахара.
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