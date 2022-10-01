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» » ФК «Спартак» обыграл тульский «Арселан-2»

ФК «Спартак» обыграл тульский «Арселан-2»

Сегодня, 09:09
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ФК «Спартак» обыграл тульский «Арселан-2» Вчера в Тамбове состоялся домашний матч ФК «Спартак», который сразился с тульским «Арселаном-2». Это первая игра при новом главном тренере – Сергее Рыжикове, возглавившего нашу команду в конце сентября.

Первый гол в ворота соперника был забит тамбовчанами на 37-й минуте, второй мяч был забит на 58-й минуте матча, а победный на 61-й минуте. В свою очередь «Арселан-2» дважды поразил ворота нашей команды.

Следующий матч для наших ребят будет выездным. 8 октября в Липецке «Спартак» сыграет с «Металлургом».

Фото: Футбольный клуб «Спартак» Тамбов
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