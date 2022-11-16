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Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области
Сегодня, 09:34
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Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области, - сообщает Россельхознадзор. С начала ноября 2022 года на территории региона было выявлено два новых случая бешенства. Вспышки особо опасного заболевания были выявлены в городе Моршанске и в селе Сокольники Моршанского района Тамбовской области. Бешенством были заражены лиса и собака.
Бешенство - это вирусная инфекция, которая передается через укусы и слюну плотоядных животных, характеризующаяся разрушением нервных клеток головного и спинного мозга. Бешенство вызывает глубокие расстройства нервной системы, включая агрессивность, возбуждение, снижение когнитивных функций – все эти нарушения приводят к параличу и смерти. Источник бешенства – инфицированные животные. Чаще всего, это собаки и лисицы. Также, передавать смертельное заболевание могут волки, кошки, грызуны, летучие мыши и другие теплокровные животные. Этим вирусом может заразиться человек – инфекция передается со слюной при укусе или при попадании на поврежденные участки кожи или слизистые оболочки.
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