В Сосновском районе планируют восстановить дом престарелых 0 По информации «Коммерсант-Черноземье», российский оператор центров по уходу за пожилыми людьми и реабилитации инвалидов «Маяк» планирует восстановить дом престарелых в селе Отъяссы (Сосновский район). Стоимость проекта оценивается в 919,8 миллионов рублей. При этом концессия рассчитана на 15 лет,

Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области 0 Вирус бешенства продолжает своё распространение по Тамбовской области, - сообщает Россельхознадзор. С начала ноября 2022 года на территории региона было выявлено два новых случая бешенства. Вспышки особо опасного заболевания были выявлены в городе Моршанске и в селе Сокольники Моршанского района

Бывшего сотрудника колонии осудили за получение взяток 0 В Моршанске бывшего работника исправительной колонии 5 осудили за превышение должностных полномочий и получение взяток. Доказательства, собранные Моршанским отделом СУ СКР по Тамбовской области, признаны достаточными.

До пяти рублей подорожает проезд в общественном транспорте 0 С 1 декабря в Тамбове подорожает проезд в общественном транспорте на 5 рублей за поездку. При оплате проезда наличными стоимость поездки составит 25 рублей, при безналичной оплате поездка обойдётся в 23 рубля.

В Тамбове легковушка врезалась в магазин ювелирных изделий 0 В Тамбове на перекрёстке Базарной и Октябрьской легковушка врезался в двери ювелирного магазина. По одной из версий, причиной происшествия стал снег, выпавший вечером 15 ноября.

Жители Тамбовской область - среди худших знатоков английского в России 0 Недавно международный образовательный центр EF Education First исследовал, насколько хорошо в России знают английский язык. Участники проекта проходили тесты на знание лексики и грамматики.

Тамбовские экологи-общественники просят проверить продукцию Токарёвской птицефабрики 0 Общественники-экологи из региональный организации им. И.В. Мичурина обратились в Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям с просьбой провести проверку ОАО «Токарёвская птицефабрика» на предмет соблюдения на предприятии норм законодательства в ветеринарной сфере и отбор

Новогоднее убранство Тамбова выйдет вчетверо дешевле, чем в прошлом году 0 Как сообщают «Вести-Тамбов», в областном центре сократили расходы на новогоднее оформление. Затраты на праздничное убранство не превысят 1,8 миллиона рублей.

Вынесен обвинительный приговор липчанину, устроившему смертельное ДТП в Петровском районе 0 Прокуратурой Петровского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя г. Липецка. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по

За уклонение от призыва тамбовчанин получил штраф в 30 тысяч рублей 0 За нарушение ст. 328 УК РФ «Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы» получил штраф в 30 тысяч рублей в пользу государства. Приговор вынес Ленинский межрайонный суд Тамбова.

Центр «Белый слон» организовал в Тамбове урок китайской чайной церемонии 0 13 ноября в Тамбове на территории йога-студии «Аштанга Тамбов» прошёл первый мастер-класс по чайному искусству от центра «Белый слон». Китайский мастер Чжэн Лици рассказала гостям о видах чая Поднебесной, а также об их истории и культурном значении.

Неизвестные разбили несколько остановок Тамбова 0 По сообщению пресс-службы администрации города Тамбова, в минувшие выходные неизвестные разгромили остановки на севере областного центра - «ул. Чичерина», «Северо-Западная улица» и «Спортивный комплекс». Заявление о вандализме в полицию направило МУ «Пассажирские перевозки».

Прокурор обязал образовательное учреждение оснастить медицинские кабинеты необходимым оборудованием 0 Прокуратура города Котовска провела проверку исполнения образовательными учреждениями города законодательства в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, в ходе которой выявила нарушения.

ДТП в Инжавинском районе: подросток погиб на угнанном ВАЗе 0 13 ноября примерно в 18:00 возле дома 21 села Семёновка Инжавинского района районе случилось ДТП. В происшествии погиб 17-летний подросток, угнавший «ВАЗ-2106» покататься.

Сильный ветер вызвал аварию электроснабжения на западе Тамбова 0 В Тамбове 13 ноября сильный ветер привёл к аварийному отключению электричества. Остановились ВЗУ-3 и ВЗУ-4 (водозаборные узлы).

В Тамбове отремонтировали отделение судебно-медицинской экспертизы 0 В Тамбове завершили ремонт судебно-биологического отделения областного бюро судебно-медицинской экспертизы. В учреждении появилась новая лабораторная мебель, современное качественное освещение и оборудование.

Попытка строительства в Пригородном лесу переросла в потасовку 0 Вчера в Пригородном лесу буквально разворачивались боевые события. Представители застройщика начали огораживать очередной участок леса, так называемую территорию зоны отдыха – «Горку». Местные жители вышли живой цепью защищать Пригородный лес, ситуация практически переросла в потасовку между

В Котовске закончили ремонт дороги на городское кладбище 0 В Котовске подрядчик готовится к приёмке работ по ремонту дороги на улице Сосновой, ведущей на городское кладбище. Местные жители долгие годы добивались ремонта дороги.

Льготникам выдали землю - без электричества, воды, газа и дорог 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров обозначил серьезную проблему, что много лет городские власти, которые выдавали землю льготным категориям граждан в селе Селезни Тамбовского района не могут туда провести коммуникации.

В Тамбовской области обнаружили тонну фальсифицированного сыра 0 Россельхознадзор выявил поставку фальсифицированного сыра в соцучреждения Тамбовской области. Так, ИП Мордасов В.А. доставил в регион тонну сыра от ООО «Стимул» без документов, подтверждающих происхождение продукта.