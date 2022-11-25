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На депутата Александрова составили протокол за встречу с гражданами

Вчера, 09:13
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На депутата Александрова составили протокол за встречу с гражданами Вчера на депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова сотрудники полиции составили очередной протокол за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений в рамках режима повышенной готовности) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к Тамбову. В начале года на депутата составили протокол за возложение цветов к памятнику В. Ленина.

Напомним, что 19 ноября в посёлке Строитель состоялся народный сход граждан, которые выступили против инициативы присоединения к Тамбову. Как написал в своем канале депутат в полиции он подробно объяснил, что имеет полное право встречаться с гражданами, тем более если граждане пригласили депутата выслушать их позицию насчет решения вопросов местного значения.

Действительно, согласно федеральному законодательству встречаться с гражданами, отвечать на обращения избирателей – прямая обязанность депутатов всех уровней.

При этом сотрудники полиции не привлекли главу администрации города Тамбова Максима Косенкова, который ранее проводил встречу по аналогичному вопросу с жителями поселка Строитель.

Теперь депутату грозит штраф до 50 тыс. рублей.
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