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Тамбовский паралимпиец вновь победил на чемпионате силачей
Сегодня, 08:34
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Паралимпиец Константин Мацнев из Тамбова стал лучшим на "Кубке чемпионов" - международном инклюзивном турнире силачей. В соревнованиях в Ханты-Мансийске приняли участие россияне таджикистанцы, армяне и казахстанцы.
Силу спортсменов оценивали на основании трёх подходов. С первой попытки Константин взял штангу весом 235 килограммов, затем поднял 242, а в третий - 245.
Напомним, в октябре 2022 года Константин стал лучшим в категории 107 килограммов и в абсолютной весовой категории на "Кубке России" в Брянске. Таким образом, сейчас паралимпиец - двукратный чемпион.
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