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В Тамбове прошло награждение победителей всероссийского конкурса «Семья года»
Сегодня, 09:45
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Глава региона Максим Егоров наградил тамбовских женщин и поздравил их с Днём матери. Мероприятие прошло в учебном театре Державинского университета.
В частности руководитель области вручил награду победителю Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья» - многодетной маме Марине Шуваевой из Мичуринска. Вместе с супругом Дмитрием, который работает в МЧС, она растит двух сыновей и дочку.
Всего на торжественном мероприятии различные награды получили 55 женщин из всех городов и районов Тамбовской области, имеющие заслуги в воспитании детей, профессиональной и общественной деятельности.
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