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Виктор Скрипка стал новым замглавы администрации Тамбова
Сегодня, 13:46
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В администрации Тамбова назначали нового первого замглавы администрации города. Им стад Виктор Скрипка, до этого занимавший пост первого замглавы администрации Тамбовского района.
На предыдущем месте работы чиновник отвечал за сферы ЖКХ, общественную безопасность, дороги, транспорт, местное самоуправление, муниципальные закупки, благоустройство, административно-хозяйственную деятельность, а также за взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями и СМИ.
В городской администрации он продолжит заниматься аналогичными вопросами. При этом покинутое Виктором место в Тамбовском районе уже занял экс-полицейский Константин Пудовкин.
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