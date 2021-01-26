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Уволен замглавы администрации города Тамбова
Вчера, 09:19
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Уволен заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, который в настоящее время находится в отпуске, а в феврале он уже не будет работать в исполнительном органе.
По словам врио главы города Максима Косенкова, он намерен принимать «жесткие меры в отношении бездельников». В частности Власов не справился с работой в рамках курирования городского хозяйства.
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