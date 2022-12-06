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Максим Егоров вошёл в обновлённый состав Госсовета РФ
Вчера, 09:25
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Глава Тамбовской области Максим Егоров был включён в состав Госсовета РФ. Новый статус приобрели также губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Рязанской и Кировской областей.
— Спасибо за доверие! — ответил Максим Егоров на назначение.
Отметим, Владимир Путин изменил состав Госсовета (утверждённый от 21 декабря 2020 года) 5 декабря 2022 года. Этот совещательный орган власти предназначен для консультаций президента с главами регионов по особо важным вопросам.
Также Госсовет должен разрабатывать задачи внешней и внутренней политики, обсуждать проект бюджета и кадровой политики, а также обеспечивать согласованность органов публичной власти.
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