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Максим Егоров поблагодарил промышленные предприятия региона за выполнение госзаказа
Вчера, 09:04
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Накануне Глава Тамбовской области Максим Егоров провел заседание оперативного антикризисного штаба в сфере промышленности региона. Он подчеркнул, что главная задача промышленных предприятий области — обеспечить безусловное выполнение взятых обязательств по государственным оборонным заказам.
В настоящее время перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса области стоят задачи увеличения объемов выпускаемой продукции. Возросшие объемы производства требуют дополнительных высококвалифицированных кадров.
Об итогах и перспективах развития, освоении новых видов продукции рассказали руководители ведущих предприятий региона. Участники совещания обсудили введение на территории Тамбовской области режима повышенной готовности и основные аспекты взаимодействия региональной власти и промышленных предприятий.
Максим Егоров поблагодарил промышленные предприятия региона за мобильность и оперативный отклик на запросы, поступающие в условиях специальной военной операции.
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