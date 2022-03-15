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Максим Егоров: «Нельзя допустить, чтобы люди остались без работы»
В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам поддержки регионального бизнеса в условиях санкций.
На федеральном уровне введен мораторий на плановые проверки, осуществляется компенсация банковской комиссии для пользователей системы быстрых платежей.
Максим Егоров подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы люди остались без работы.
Фото: Алексей Бучнев
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