Тамбовская область вошла в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами 0 В Москве были подведены итоги «Зелёной премии», организованной ППК «Российский экологический оператор». Так вот Тамбовской область вошла в ТОП-10 регионов страны по эффективности в сфере обращения с отходами. Премию получил Глава Тамбовской области Максим Егоров.

В феврале выберут нового главу Тамбовского района 0 Алексей Бородин, действующий Глава Тамбовского района, может покинуть свой пост 7 февраля 2023 года – в день истечения своих полномочий. Нового Главу выберут 6 февраля из двух кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия после сбора документов от участников.

В Тамбовской области на 17,5% вырастет тариф на капремонт 0 С 1 января в регионе на 17,5% повысят тариф на капремонт. По сообщению Фонда капитального ремонта Тамбовской области, с 2023 года каждый оплаченный рубль можно будет найти на сайте этой организации, чтобы люди знали, на что именно идут деньги.

На Тамбовскую область надвигается метель 0 Специальные службы предупреждают, что завтра в Тамбовской области ожидается сильный снег, местами метель и снежные заносы. Водителям особенно на трассах нужно быть очень внимательными, чтобы не попасть в ДТП.

Правительство региона выделило 82 миллиона рублей на отлов бездомных собак в 2022-2024 годы 0 Правительство Тамбовской области распределило субвенции из регионального бюджета для отлова бездомных животных в период 2022-2024 годов. На эту цель выделят около 82 миллионов рублей.

Состояние воды в Токаревском районе вызывает опасения 0 Анализ воды, проведённый Тамбовской региональной общественной экологической организации имени И.В. Мичурина по просьбе местных жителей, показал, что состояние воды в Токарёвском районе может представлять потенциальную опасность для здоровья человека и для местной экосистемы.

Водителей ждет гололед 0 В связи с предстоящим потеплением в ближайшее время тамбовских водителей ждет гололед. С 8 декабря в дневное время потеплеет до -5°C, ночью до -10°C, ожидаются осадки в виде снега.

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход государства незаконно полученных сумм взяток 0 Прокуратура Октябрьского района г. Тамбова обратилась в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной между взяткодателем и взяткополучателем по передаче денежных средств в сумме 856 тысяч рублей.

За нанесение травмы полицейскому мичуринец получил 3,5 года колонии строгого режима 0 Суд приговорил 27-летнего мичуринца к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за избиение полицейского. Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ.

Максим Егоров вошёл в обновлённый состав Госсовета РФ 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров был включён в состав Госсовета РФ. Новый статус приобрели также губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Томской, Рязанской и Кировской областей.

Двое жителей Сосновского района отправятся в колонию за причинение тяжкого вреда здоровью 0 Прокуратурой Сосновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека,

В Пригородном лесу закончен очередной этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру 0 В Пригородном лесу завершился ещё один этап благоустройства экотропы к Святовскому озеру. Качество работ проверили представители областных департамента туризма и управления лесами, а также простые тамбовчане.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений 0 Прокуратурой Инжавинского района в ходе осуществления надзора за исполнением требований федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды (лесопользования) выявлен факт незаконной рубки деревьев породы сосна.

В Тамбове снова обсуждают идею строительства «кремля» 0 По информации канала «Тамбовский репортер» проект «тамбовского кремля», якобы согласован на всех уровнях, а значит возможна его реализация в жизнь.

Многодетные семьи Тамбовского района жалуются на проблемы со школьным автобусом 0 В пригороде Тамбова располагается село Богословка Тамбовского района, где существует проблема со школьным автобусом. Многим детям, в том числе из многодетных семей приходится ходить в школу, идя пешком 2 км вслед за школьным автобусом. Это кажется абсурдным, но это реальность.

Первая школа по концессии: на новое учреждения направят 3 миллиарда рублей 0 Гендиректор управляющей компании ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение»» Алексей Шаповалов подписал соглашение с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Согласно документу, по концессии будет построена школа в тамбовском микрорайоне «Майский».

До конца месяца в Тамбове установят почти 600 контейнеров для раздельного сбора мусора 0 В регионе распространяется система раздельного сбора мусора. Так, до конца декабря в Тамбове установят более 580 ёмкостей для одновременного складирования бумаги, стекла, пластика или металла.

Четвёртый месяц студенты МичГАУ не получают стипендию 0 Появляются все новые и новые жалобы от студентов МичГАУ, которые просят выплатить им стипендии.