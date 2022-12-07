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В феврале выберут нового главу Тамбовского района
Сегодня, 11:27
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Алексей Бородин, действующий Глава Тамбовского района, может покинуть свой пост 7 февраля 2023 года – в день истечения своих полномочий. Нового Главу выберут 6 февраля из двух кандидатов, которых предложит конкурсная комиссия после сбора документов от участников.
Желающие возглавить Тамбовский район должны будут принести документы в здание администрации Тамбовского района. Стать кандидатом может гражданин РФ, не ограниченный в пассивном избирательном праве; имеющий высшее профессиональное образование не ниже специалитета и магистратуры.
На внеочередном заседании районного Совета народных депутатов 6 декабря утвердили половину из 10 членов будущей комиссии. Остальных предстоит назначить Главе Тамбовской области Максиму Егорову.
Алексей Бородин родился 10 октября 1974 года. Он окончил обучение на инженера-конструктора радиоэлектронной аппаратуры в Тамбовском техническом университете и на менеджера в Региональном финансово-экономическом институте. С 2005 года был депутатом Тамбовской областной Думы от фракции «ЛДПР», с 2016 по 2018 год — от «Единой России». Тамбовский район политик возглавляет с 2018 года.
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