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РСХБ разыгрывает внедорожники для получателей потребительского кредита

Сегодня, 13:48
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РСХБ разыгрывает внедорожники для получателей потребительского кредитаРоссельхозбанк запустил новогоднюю акцию «Своя. Родная. Полноприводная» для клиентов, подавших заявку на потребительский кредит с любой ставкой и получивших его в срок с 9 по 28 декабря. Заёмщики автоматически становятся участниками розыгрыша семи автомобилей ВАЗ NIVA Travel рестайлинг.

Итак, для того, чтобы принять участие в акции, необходимо с 9 по 28 декабря включительно:

• Подать заявку на получение потребительского кредита в Россельхозбанке;

• Получить одобренный Россельхозбанком кредит в любом из отделений РСХБ на территории России.

Участники акции информируются об условиях акции с помощью размещения соответствующей информации, правил проведения акции, победителях акции на сайте www.superpriz-rshb.ru. По всем вопросам, касающимся условий акции, порядка и сроков получения призов участники могут обратиться на адрес электронной почты организатора – rshb@progressiongroup.ru.

31 декабря 2022 года победители будут объявлены в эфире новогоднего шоу «Маска vs Аватар» на телеканале НТВ.

Победители получат призы в январе-феврале 2023 года.

Реклама. АО «Россельхозбанк»
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РСХБ разыгрывает внедорожники для получателей потребительского кредита

Сегодня, 13:48
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