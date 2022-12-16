|
Облдума рассмотрит законопроект о вытрезвителях в трёх городах региона
Сегодня, 07:49
Комментариев: 0
Версия для печати
На сайте независимой антикоррупционной экспертизы появился проект нового регионального закона. По нему, городские округа Тамбова, Мичуринска и Моршанска могут получить полномочия по организации помощи людям в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – вплоть до создания специализированных организаций.
При этом органы местного самоуправления получат не только возможность обустраивать муниципальные вытрезвители, но и финансирование от региона. Размер субвенций будут рассчитывать на год вперёд. Будут учитываться и норматив стоимости услуги (устанавливаемый Правительством Тамбовской области) и количество коек в новых муниципальных учреждениях.
Отметим, все вытрезвители в РФ были закрыты в 2011 году – и только в 2019 году Минздрав поддержал законопроект о воссоздании таких организаций. А в декабре 2020 года Госдума приняла закон, дающий регионам право открывать вытрезвители – в частности, с помощью государственно-частного партнёрства.
Фото: nikstutas.livejournal.com
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.