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Депутата городской Думы Артема Александрова оштрафовали за встречу с гражданами
Сегодня, 14:28
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Тамбовский районный суд оштрафовал депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова на 15 тыс. рублей за нарушение ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение ковидных ограничений) за участие во встрече с жителями пос. Строитель по вопросу присоединения к Тамбову.
В суде депутат свою вину не признал, заявив, что депутат не просто имеет право, а обязан встречаться с избирателями.
В свою очередь, по мнению сотрудников полиции, режим повышенной готовности против коронавирусной инфекции, который действует с 2020 года - запрещает любые публичные и массовые мероприятия.
«Власти нужен этот режим для запрета неугодных ей мероприятий и для привлечения неугодных ей лиц, чисто политический инструмент. Несмотря на решение, я встречался, и буду встречаться с гражданами, а свободу собраний считаю неотъемлемым правом любого человека», - отмечает Александров.
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