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«Россельхозбанк» требует признать депутата из «Единой России» банкротом
Сегодня, 09:46
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«Россельхозбанк» подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области, чтобы тот признал банкротом депутата Облдумы и бывшего ректора ТГУ имени Державина Владислава Юрьева.
При этом причина возникновения задолженности не уточняется. По информации «Коммерсант-Черноземье», схожий банкротный иск на такую же сумму в размере 29 миллионов рублей подан и к сыну Владислава Юрьева – Кириллу.
«Блокнот Тамбов» указывает, что в октябре 2021-го года Владислава Юрьева из-за многомиллионных долгов лишили Mercedes-Benz Maybach S 500. При этом в списке собственности должника 2020 года указывается несколько квартир (в доле и индивидуальной собственности), земельных участков, жилых домов, свинарники (в доле), ангары и птицеубойные цеха, здание магазина, производственные здания и мехмастерская с гаражом (в доле).
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