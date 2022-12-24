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ХК «Тамбов» победил в последнем домашнем матче этого года
Сегодня, 08:57
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ХК «Тамбов» сыграл последний домашний матч в 2022 году – против казанского «Барса». Матч завершился победой тамбовчан со счётом 3:2.
В первом периоде произошло много удалений игроков, и ворота остались «сухими». В начале второго голкипер «Барса» отразил атаку «тамбовских волков», а после другие казанские игроки открыли счёт – 0:1.
Счёт в третьем периоде сравнял «тамбовец» Антон Лазарев с подачи Александра Тимирёва и Тимура Фаткуллина. Затем наш клуб вырвался вперёд благодаря Руслану Новрузову, после чего казанцы довели счёт до 2:2.
Овертайм не изменил ситуации, и только в серии послематчевых буллитов тамбовчане смогли победить – Антон Лазарев забросил шайбу с острого угла.
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