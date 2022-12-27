«Отслужившие» в праздники Новогодние ёлки отправят на тамбовский ипподром Комментариев: 0



Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области - АО «ТСК» - предлагает тамбовчанам принести пользу, не только уменьшив количество мусора, вывозимого на полигон, но и оказав поддержку тамбовскому ипподрому. Для этого отстоявшую новогодние праздники ёлку предлагается аккуратно ставить рядом с контейнерными площадками, но ни в коем случае не пытаться засунуть их в контейнеры для ТКО.



В течение всего января ёлки будет забирать специальная машина, которая повезёт их не на полигон, а на специальную базу, где деревья будут дробить в щепу. Уже готовую щепу "Тамбовская сетевая компания" отправит на тамбовский ипподром, где её будут использовать как подстилку для животных. Соответствующая договоренность с ипподромом существует уже второй год, дело остаётся за малым - за сознательностью тамбовчан и их желанием помочь. «Тамбовская сетевая компания» снова присоединится к Всероссийской экологической акции «Елки, палки и щепа». По инициативе Общероссийского Движения «ЭКА» в регионах России стартует ежегодная экологическая акция «Елки, палки и щепа» по сбору новогодних елок с целью отправки их на переработку. Ежегодно после новогодних праздников сотни тысяч живых новогодних елок отправляются на свалки. В то же время полученная из собранных и переработанных елок щепа может обрести вторую жизнь — служить подкормкой для растений или подстилкой для животных в приютах, зоопарках и конюшнях.Региональный оператор по обращению с ТКО в Тамбовской области - АО «ТСК» - предлагает тамбовчанам принести пользу, не только уменьшив количество мусора, вывозимого на полигон, но и оказав поддержку тамбовскому ипподрому. Для этого отстоявшую новогодние праздники ёлку предлагается аккуратно ставить рядом с контейнерными площадками, но ни в коем случае не пытаться засунуть их в контейнеры для ТКО.В течение всего января ёлки будет забирать специальная машина, которая повезёт их не на полигон, а на специальную базу, где деревья будут дробить в щепу. Уже готовую щепу "Тамбовская сетевая компания" отправит на тамбовский ипподром, где её будут использовать как подстилку для животных. Соответствующая договоренность с ипподромом существует уже второй год, дело остаётся за малым - за сознательностью тамбовчан и их желанием помочь.



