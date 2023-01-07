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Тамбовская область попала в антирейтинг регионов с активными интернет-пользователями

Сегодня, 09:59
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Тамбовская область попала в антирейтинг регионов с активными интернет-пользователямиПо данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Тамбовская область вошла в топ-10 антирейтинга регионов России по активному пользованию Интернета. Так, в области только 67% жителей старше 15 лет часто проводят время в сети.

Таким образом, Тамбовщина стала одним из самых «малоинтернетных» субъектов Российской Федерации наряду с Тверской, Липецкой, Новгородской, Калужской, Рязанской, Самарской и Орловской областями. Малоактивными в Интернете себя также показали Марий Эл и Мордовая.

Отметим, в целом аудитория рунета расширяется ежегодно: в 2021 году в сети были ежедневно 76,7% от всего населения России старше 15 лет, а в 2016 году – только - 56,2%. Иначе говоря, за пять лет активно пользоваться Интернетом стало на 24 миллиона человек больше.

Фото - FinExpertiza
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Тамбовская область попала в антирейтинг регионов с активными интернет-пользователями

Сегодня, 09:59
0
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Тамбовская область вошла в топ-10 антирейтинга регионов России по активному пользованию Интернета. Так, в области только 67% жителей старше 15 лет часто проводят время в сети.

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